Va a cenar al restaurante de Bad Bunny y provoca estupefacción al mostrar la cuenta

La usuaria de Tik Tok @AquíSandrax ha publicado un vídeo de casi tres minutos en el que cuenta su experiencia en el restaurante Gekko que abrió el artista puertorriqueño Bad Bunny en Miami.

La joven, que cuenta que fueron el día anterior pero que no les dejaron entrar porque su novio llevaba pantalones cortos, se gastó junto a su pareja unos 345 euros por cenar, más los 23 que les costaron los mojitos que tomaron en el bar.

Sandra, que explica con cada plato les hacen una presentación, comienza diciendo que pidieron unas ostras que llevaban granizado de sandía y valían 25 euros. "Ese contraste hace que sea una de las mejores ostras que me he comido en mi vida", valora.

"Después nos hemos comido dumplings de langosta con oro. Es la primera vez que como oro y, para ser sincera, no sabe a nada, pero es una explosión de sabores en tu boca que está increíble", prosigue diciendo. Este plato les costó 33 euros.

También probaron un nigiri de otoro, que es un atún con más grasa. "También estaba increíble, aunque me esperaba que vinieran más de dos trozos por ese precio (36 euros), pero estaba muy bueno", explica.

El sushi, que les costó 24 euros, también le gustó, aunque no tanto con un bocado de arroz crujiente con wagyu japonés, que vale 31 euros. "Voy a estar soñando meses. No me he metido algo tan rico en la boca nunca. Volvería para pedirme 80 platos de estos", llega a decir.

Finalmente, también probó un chimichurri de wagyu, que cuesta 98 euros, y una tarta de dulce de leche, de 15 euros. "Es el postre más bueno que he comido en mi vida", sentencia en el vídeo.