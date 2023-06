Unos clientes con hijos ponen una mala reseña a un bar y la respuesta del dueño es el tema del día

Más de 600.000 personas han visto ya la discusión que han tenido el dueño de un local y un cliente a cuenta de la presencia de unos niños en su local. Todo ha empezado con el comensal poniendo una estrella en Google y un comentario lamentando el trato que el encargado había dado a unos niños.

"No son bien recibidos. Estuve tomando un café y unos helados y esta persona les gritó a los niños en dos ocasiones", empieza diciendo. Estos gritos los define como "totalmente desproporcionados" y resalta la "mala actitud" del hostelero.

"Los niños lo único que hacían era jugar a una máquina de gancho de regalos que precisamente es para los niños. Por no entrar en conflicto con esta persona, que tiene pinta de no tener la mínima empatía, simplemente recogimos y nos fuimos", prosigue.

Par acabar señala que no va a volver y que "ese trato no es de recibo ni para un adulto ni menos para unos niños".

Pero la cosa no ha quedado aquí. El dueño del local ha decidido responder de forma tajante y señala que "todo ha sido fruto de una confusión: la suya". "Quizá confundieron un bar-restuarante con un Chiquipark", lugar al que el hostelero manda a estas personas para la próxima vez que "quieran tomarse algo desentendiéndose por completo de lo que hacen sus hijos".

Después de decir que el suyo es un negocio familiar y con clientela fija dice que el comportamiento de los menores, que andaban subidos a las sillas y molestando, es "abusivo" y los define como "maleducados".

Se entiende que los niños son niños, pero los padres son los responsables de estar pendientes de ellos. pic.twitter.com/WXp3D4Pd80 — Soy Camarero (@soycamarero) June 25, 2023

Comenta también que los padres no hicieron nada al ver cómo se estaban comportando los pequeños y que se ofendieron cuando "en una única ocasión y no dos como dice", les llama la atención "para que cesaran de causar daños en la propiedad ajena y de comportarse como auténticos salvajes".

"Ni las personas trabajadoras ni el resto de clientes tienen que soportar los excesos de unos niños maleducados para estar en sitios públicos, ni la empresa merece una mala reseña por no ser el tipo de establecimiento que ustedes creyeron o necesitaban", comenta.

Para finalizar añade: "Y no, la máquina no es para que los niños jueguen con ella de esa manera. No es para tratar de trampearla y tumbarla para que saque los regalos a la fuerza. Se mete una moneda, y con una mano se maneja un joystick que guía un gancho, de cuya pericia depende obtener el regalo. Para jugar, y gritar, y que ustedes se olviden de que ellos existen... el chiquipark. Un saludo".

Como siempre en estos casos se ha armado un tremendo revuelo en Twitter donde miles de personas han interactuado con la reseña y donde hay comentarios como estos:

Excelente respuesta del local — Not Disney's Luisa Madrigal (@mellamo_luisa) June 26, 2023

Yo hace años que dejé de ir a un local tras vivir una prolongada exposición a niños corriendo por el bar venga gritar… escapándose del padre, que es quien tenía que pillar a los niños. Y si, dentro del bar. — Ion Sánchez (@ion_sc) June 25, 2023

La mejor respuesta que he leído???? Puede ser, si!!! — Adri eivissa (@AdriEivissa) June 25, 2023

Como padre de tres criaturas, totalmente de acuerdo con el dueño del local. También debo decir, que hay adultos que dejan mucho que desear en su comportamiento. — Lord Brybón (@GenioSargent) June 25, 2023

Además de ir a un chiquipark quizás deberían también ir al otorrino.

El diagnóstico es "oído selectivo": no escucho los gritos de mis hijos pero sí las llamadas de atención del encargado. — Antonio Luis Campos (@AntCamposB) June 25, 2023

Hay padres protectores que saben que es mejor ser duros con los hijos en determinados momentos, aunque duela, a que un extraño les eche la bronca, y prefieren educarlos ellos mismos, a esperar que "la propia vida les enseñe", que no es más que una excusa para pasar de todo. — Marta (@Marta60649716) June 25, 2023

Lo triste es que luego creen que todos los niños son iguales y ya luego prohíben la entrada 😞 — Prof. Fabiana (@FabianaRivas) June 26, 2023