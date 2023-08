Compara los precios de Aldi en EEUU y España: muchos le recuerdan lo mismo

Lucas Hudak, que en redes sociales como TikTok se hace llamar @travel_luke, ha publicado un vídeo en su cuenta con el propósito de responder a una pregunta: ¿Qué país es más barato para hacer las compras Estados Unidos o España?

Para conseguir su respuesta, Lucas compara los precios de algunos de los productos que se ha encontrado los supermercados Aldi, uno en Estados Unidos y otro en España, concretamente en Málaga.

"Empezamos con carne picada vacuna, en Estados Unidos cuesta 7,89 dólares, mientras que en España son más de 8 dólares (7,29 euros al cambio)", dice el aventurero argentino, que sigue su comparativa con unos zancos de pollo, unas chuletas de cerdo, un paquete de pasta o unas bananas. Excepto estos dos últimos, los precios de Estados Unidos ganan a los españoles, lo que le lleva a concluir que es más barato hacer la compra en ese país que en España.

Sin embargo, son muchos los usuarios de TikTok que no están de acuerdo con el estudio improvisado de Lucas Hudak en los supermercados Aldi. Una buena parte le afea que para sacar una conclusión así no tenga en cuenta otros muchos factores que afectan al precio de los alimentos.

"Los productos de EEUU no suelen añadir el IVA, eso se le añade luego, pero igual, no sé cobra lo mismo en esp que en EEUU, así que...😂 ahí se ve todo", le dice la usuaria @aiiiram21. "AHORA COMPARA LOS SALARIOS Y VERAS LA GRAN DIFERENCIA", apunta Gabriel Rengifo en otro comentario. "Te has ido a un súper caro de España, y después en España ya lleva el iva incluido, la sanidad y educación también gratis y la vivienda más barata", remata Marta Herrera Ayllon.