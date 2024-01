Compra por internet este chaleco en Zara y lo que le llega es para verlo cinco veces

Los envíos a domicilio de las compras por Internet a veces pueden salir mal, como es el caso de la usuaria de TikTok @miss_littlebig, que pidió un chaleco por la aplicación de Zara y lo que le llega es bastante peculiar.

Hasta seis chalecos le han llegado por error. No se lo pudo creer cuando abrió el paquete que, sospechosamente, "pesaba mucho". El vídeo ha acumulado más de 180.500 visualizaciones y 2.700 'me gusta'.

"Pensé que se habían equivocado y me los habían dado gratis...", ha expresado. Pero no fue así, sino que por error le habían cobrado por seis chalecos. "Yo flipando, si con esto puedo montar un restaurante y vestir a todos mis camareros con el mismo chaleco", ha explicado.

"95 euros en chalecos, en fin...", ha suspirado. Los usuarios le han preguntado si ese error no lo había notado, y dijo que sí: "Pero intentaba pagar, me daba error, me volvía a llevar la cesta, eliminaban cosas, y así un montón de veces... Todo pasó muy rápido".

Ha afirmado que posiblemente no se haya fijado en la cantidad de ropa que aparecía, sobre todo debido al error. "En rebajas es un caos", ha expresado uno de los usuarios.