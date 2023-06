Compra pescado sin preparar y sus compañeras de piso no dan crédito a su reacción

"Mi compañera de piso descongela dos doradas y no sabe qué hacer con ellas", ha empezado señalando la usuaria de TikTok @mariiaacr99, quien ha grabado el instante en que la joven no sabía qué hacer con el alimento.

"¡Ay, que me da mucha angustia! No puedo ver la sangre y todo ahí... Dios, que no", ha empezado diciendo la protagonista del vídeo a la vez que se escuchaba cómo daba una varias arcadas para dar a entender lo desagradable que era la situación para ella.

Mientras tanto, una de las chicas lo ha cogido con la mano para ver en qué estado estaba y ha señalado que "está limpio, pero no abierto", por lo que "hay que partirlo (con un cuchillo) por los bordes", provocando un rechazo instantáneo en la dueña del producto.

"Llévaselo a tu madre o a un pescadero para que te lo haga", ha dicho una de las jóvenes como solución. "Parece que acabas de salir de tu casa, hija", ha añadido, aludiendo a que debería saber hacer este tipo de cosas.

Aunque en un momento dado ha intentado partirlo ella misma e incluso ha propuesto "volver a congelarlos", finalmente una de las chicas le ha dado la solución: "Envuélvelo en papel de aluminio y los metes en una bolsa (para llevárselo a tu madre). No los puedes volver a congelar después de haberlos descongelado".

Para terminar el vídeo, la internauta ha mostrado cómo se han quedado las dos piezas de pescado en el mismo plato de la grabación y metidos en la nevera.