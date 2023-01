Esta conversación por WhatsApp entre un inquilino y su casero es tan poco habitual que cuesta creer

En un momento en que el mercado del alquiler (y de la compra) está cada vez más complicado, historias como ésta son un balón de oxigeno para muchos ciudadanos. Aunque esta situación no sea la mas frecuente.

La ha compartido en Twitter el usuario @Davizz66, dueño de un piso en Vigo, que ha compartido en esa red social un pantallazo de WhatsApp de la conversación que ha tenido con su inquilino.

El diálogo lo inicia precisamente el arrendatario, que dice: "Buenos días. Te adjunto el justificante de febrero. Y aprovecho para comentarte que, aunque todavía quedan unos meses para cumplir el año, nosotros estamos interesados en seguir otro más...".

La respuesta del dueño del piso es clara: "Pues los que queráis!!! Yo encantado!!! Y no os voy a subir nada. ¡Me alegro!". "Estupendo! Nosotros estamos encantados aquí!", dice el inquilino.

El usuario ha explicado en Twitter que cuando murió su madre le tocó una quinta parte del piso en el que vivía y que con ese dinero compró un piso céntrico en Vigo, con hipoteca, y lo reformó con sus manos manos y amigos.

"Cobro 500 euros/mes. Podría cobrar mucho más. ¿Para qué? Para que no me puedan pagar??", se pregunta.

El propietario resalta que en cuatro años no les ha subido el alquiler ni un céntimo y asegura que no lo hará: "Los quiero por muchos años y que tengan una vida digna. Yo tampoco me voy a forrar, cubro gastos y el día de mañana lo heredará mi hija".

Él mismo dice que, si todo el mundo hiciera así, "no estaríamos con los problemas que hay hoy en día en acceso a la vivienda, sobre todo a la gente joven". Y señala que sus inquilinos no llegan a 30 años.

"Este es mi granito de arena!! Y así seguiré haciendo! Espero que a muchos se les retuerza la conciencia", finaliza.