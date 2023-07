Este corte de Pedro Sánchez a Ana Rosa Quintana se comparte miles de veces en Twitter

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado un momento que se está compartiendo sin parar en Twitter durante la entrevista que le ha hecho la periodista Ana Rosa Quintana en su programa de Telecinco.

Ha ocurrido cuando ha frenado a la presentadora y le ha dicho: "Usted puede opinar o que considere". Y ella ha respondido: "No, yo no opino, yo describo".

A partir de ahí, se ha desarrollado un toma y daca entre ambos:

- No, no, no. No describe. Está opinando.

- No, no.

- Sí, está opinando porque está diciendo que nosotros estamos gobernando con Bildu y nosotros no estamos gobernando con Bildu.

- No, que le está apoyando en muchas ocasiones.

En ese momento, Sánchez ha subrayado que "Bildu ha pactado con el PSOE y con el Gobierno de coalición determinadas leyes en el parlamento" y "el PP con Vox está gobernando, tiene consejeros, consejeras, presidentes de parlamento autonómico y están pactando retrocesos sociales".

"Puede parecer una nimiedad, Ana Rosa, pero creo que es un serio retroceso quitar banderas LGTBI de las fachadas edificios públicos porque, ¿qué significa quitar banderas LGBTI de fachadas de edificios públicos?", ha preguntado el candidato del PSOE.

"Pues en eso estoy yo muy en contra también e incluso Feijóo también", ha intervenido Ana Rosa. Pero Sánchez ha respondido: "Sí, pero bien que se tragan sus palabras para llegar acuerdos. Una cosa es llegar acuerdos para hacer avances sociales y otra es llegar acuerdos para retroceder en 20 días 20 años".