Una costarricense cuenta la surrealista escena que vivió la primera vez que hizo topless en España

La usuaria de TikTok @brenda_porelmundo ha relatado la surrealista experiencia que vivió la primera vez que hizo topless en una playa, que fue precisamente durante un viaje a España.

En un vídeo en esa red social, la mujer explica que "en España todo el mundo acostumbra a quitarse" la parte de arriba del bikini "para broncearse": "Ustedes ya sabrán la brecha cultural que es eso para mí porque en Costa Rica eso no pasa. Bueno, no como tan al aire".

"Pues resulta que el año pasado mis amigas me invitan a la playa, vamos a celebrar un cumpleaños y, cuando ya estamos ahí, ellas todas empiezan a quitarse el bra y yo me quedo como... esto... no es normal para mí", recuerda la mujer.

Pero dice que, con todo, al tercer día una amiga le acabó convenciendo para hacer topless. "O sea, yo siendo innovadora. O sea... liberal. Y me acuesto", rememora antes de pasar a relatar lo que le ocurrió justo en ese momento.

"Llega un italiano, en tanga. Imagínense, yo acostada así con mis senos afuera y el italiano encima. Diciéndome: '¿Les apetecería que les invitara a tomar algo?'. Y yo: '¡No! ¡Lo único que quiero es que se vaya'. Fue el momento más incómodo de la vida", asegura.