Cuenta los cuatro despistes que ha tenido en dos semanas y por los que ha perdido 200 euros

La popular creadora de contenido uruguaya pero residente en España Belu, conocida en redes sociales como @santobelen_, ha contado cómo ha perdido 200 euros en dos semanas por ser "despistada". La joven comenta que este dinero se lo ha regalado a compañías que no lo merecían.

"La semana pasada yo me tenía que ir a Madrid desde Vitoria, mi ciudad. Tenía que ir el martes y volver el miércoles, pero cogí los autobuses al revés, es decir, el martes de Madrid a Vitoria y el miércoles de Vitoria Madrid. Me costó 80 euros y evidentemente no los cogí con devolución, así que 80 euros a la basura", comienza relatando.

El segundo incidente fue cuando una amiga llegó a Vitoria y compraron un autobús para hacer una excursión juntas. "Puse mal la dirección en el Uber y perdí el autobús. Otros 40 euros perdidos", prosigue.

La tercera pérdida es de un viaje a Valencia que se le atascó: "Ahora mismo yo tendría que estar en Valencia y no estoy porque no tenía manera de ir que fuera medianamente asequible. Era todo muy caro".

La idea que tenía era la de alquilar un coche, algo que le ayudó su hermana. "Tenía que ir a recogerlo por la mañana y no me enteré que no se podía ir por la tarde, así que me habla mi hermana a las 14 y me dice que por qué no había ido. Otros 50 euros a la basura".

Finalmente, la última idea que tuvo fue la de coger un coche de alquiler en el aeropuerto de Vitoria. Tras pagar los 50 euros de la reserva, se dio cuenta que lo había reservado en el de la ciudad brasileña de Vitoria.

"No me da la cabeza, no presto atención a las cosas. 200 euros en dos semanas que he tirado y el viaje de este fin de semana pues no he podido ir. Soy gilipollas", sentencia la creadora de contenido.