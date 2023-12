Cuenta lo que dicen los coreanos tras darse el primer beso y es muy llamativo

La creadora de contenido @lamochiladedafne, que también trabaja como directora y actriz, es conocida en TikTok por sus vídeos sobre viajes y comida y en esta ocasión ha despertado la curiosidad de los internautas después de desvelar una serie de consejos si viajas a Corea, si quieres ligar con chicos coreanos y qué es lo que estos te dicen después del primer beso.

"Si vas a usar Tinder, que sepas que la gran mayoría usa muchos filtros", ha iniciado Dafne, aclarando que no significa que sean perfiles falsos, pero que sí son perfiles "totalmente distorsionados".

Ha advertido de igual manera que hay que quedar siempre en sitios públicos y decirle a alguien dónde vas a estar "por si acaso". Si la suerte y el amor te acompañan, Dafne ha desvelado que lo que te dicen los coreanos después del primer beso es que te "quieren".

"También te dicen '¡Oh, Dios mío! ¿Quieres casarte conmigo?", ha manifestado. Sin embargo, ha recalcado que esto es tan solo "un truco para llevarte a la cama porque se piensan que es lo que quieres".

"No digo yo que haya alguno por ahí que sea muy enamoradizo o que se enamoren enseguida, pero si eres de las que se ilusiona con nada, ten cuidado, mejor no salgas con coreanos porque te van a romper el corazón", ha aconsejado a sus seguidores.

Además, ha dado un consejo muy útil para impresionar a los coreanos: "Las chicas coreanas hacen que el chico siempre pague todo, si haces como yo, que pago una vez, luego la otra persona, o mitad y mitad, les va a encantar, porque están acostumbrados a pagarlo todo".

Por otro lado, según le han contado a Dafne, les gusta que su pareja sean más abiertas y expresivas porque "la gente coreana es como muy depresiva".

Tener claro los límites

"Muchos de los coreanos son un poquito fetichistas e intentan salir con chicas extranjeras para intentar cumplir sus fetiches que las chicas coreanas no cumplen, así que tened claro vuestros límites", ha explicado.

"Si te gustan las chicas coreanas, me han contado que les importa muchísimo el físico", ha advertido, detallando que les gusta que su pareja vista de forma arreglada, la piel más clarita y que tienen muy en cuenta que le paguen las cosas. "No todo el mundo va a ser igual, pero es un poco lo que sé por mi propia experiencia", ha finalizado en el vídeo, que ya cuenta con casi 20.000 visualizaciones y más de 1.000 me gusta.