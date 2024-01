Cuenta lo ocurrido con dos hombres en la calle, cómo ha actuado él y se lleva todos los aplausos

El usuario de TikTok @javiergallardo_ ha publicado un vídeo indignado contando lo que ha ocurrido con dos hombres en la calle cuando ha ido a llevar a su abuela a casa en Nochevieja.

"Me he quedado bastante rayado con lo que acaba de pasar. A la que volvía, veo a dos señores, uno de unos 60 años y otro más joven, de unos 30 y pocos, y empiezo a escucharles decir cosas raras", ha empezado relatando.

Tras "mirar hacia el fondo", ha visto a "una niña de 16 años" a la que estaban gritando: "Le he cogido por detrás al que era más mayor y le he dicho que si se imagina tener una hija y que un viejo verde como él le esté diciendo tremendas subnormalidades por la calle. ¿Te parece normal?".

"No eres consciente de que ahora mismo esta niña seguramente la próxima vez que se quiera poner una falda se lo va a pensar por culpa de un comentario como el que acabas de hacer. No sé en qué momento se te ocurre que hacer eso te va a servir de algo", ha continuado reprochando.

De hecho, en su opinión, solo les sirve para "soltar testosterona por la boca y quedarse a gusto". Aunque ha señalado que seguramente le "partirán la boca en algún momento", no va a dejar que se sigan dando este tipo de situaciones.

"Y todavía dicen que no hay machismo, que no hay acoso (...) Estoy seguro de que esa niña ha salido de casa diciendo que ojalá un desconocido le persiga por la calle y le grite cosas mientras hace como que no escucha nada por puro miedo", ha concluido enfadado tirando de ironía.

Muchos usuarios de la plataforma han aplaudido el gesto y las palabras del joven. Otro, también, han denunciado indignados lo ocurrido.