Cuenta la pregunta final que le han hecho en una entrevista de trabajo: tiene una explicación

La usuaria de Tik Tok @consunavarro, una argentina que reside en España, ha compartido en su perfil de esta red social la experiencia que ha tenido al ir a una entrevista de trabajo y la pregunta que le han hecho.

La joven ha contado que estaba yendo todo muy bien hasta el punto de que se veía ya casi contratada para incluso empezar mañana. Sin embargo, una pregunta final cambió por completo su entrevista.

"¿Cómo harías para saber cuántas pelotas de tenis caben en un autobús escolar?", ha contado que le preguntaron, añadiendo que no importaba si había o no gente dentro del vehículo. Ella, según ha detallado, no supo responder y acabó yéndose de la entrevista sin contestarla.

Luciana Tudela, otra argentina residente en España y que trabaja buscando personal, ha explicado desde su experiencia profesional que ese tipo de preguntas las hacen para ver la capacidad de reacción y adaptación que tienen las personas ante un imprevisto, así como para evaluar la creatividad.

"No están esperando un número exacto, esperan cosas como que si en cada paquete de pelotas de tenis vienen cinco pelotas y las coloco de una forma concreta entrarían tantas. Se evalúan cosas de ese estilo", ha asegurado.