Cuenta lo que preguntan los británicos sobre esta tradición navideña catalana y lo que responde él 

En España cada comunidad autónoma tiene sus propias tradiciones y en Cataluña hay una muy curiosa que tiene lugar en Navidad: el tió de Nadal. En el podcast de @losdelondres han contado lo que dicen los británicos de esto.

"Los británicos me vienen y me dicen: 'Sergi, en Cataluña en serio que cogéis un tronco, lo cortáis, le pintáis una cara, lo ponéis en el suelo, lo cubrís con una manta, le das a los niños un palo, le dejáis que el niño zurre fuerte al tronco, que de hecho le decís, como más fuerte le zurres mejor van a ser los regalos, y el tronco les caga regalos?'", ha empezado contando.

Y claro ahí él les mira y les responde: "Esa es mi cultura". "Cuando llegue a Catalunya flipe con la tradición, no entendía nada", "A mis hijos les hacía más ilusión el Tió que los Reyes" y "No me di cuenta de lo raro que sonaba hasta que se lo conté a mis amigos extranjeros", dicen otros en los comentarios.