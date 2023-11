Cuenta lo primero que le dicen siempre en Australia al saber que es española y de Madrid: da que pensar

La usuaria de TikTok @martaregistrada, una española que vive en Australia y que se ha hecho muy popular contando cómo es el día a día en ese país, ha sorprendido a muchos ahora al relatar lo que siempre le dicen cuando se enteran de que es española.

Ha explicado que es "súper recurrente" tener la típica conversación de "de dónde eres" y en cuanto dice que es española, si la persona es hispanohablante, le dicen, por ejemplo, "qué paza tía", así, con Z.

"A ver si nos enteramos de que nosotros decimos pasa. Pero es que creen que lo están diciendo súper bien", ha añadido. Si la persona es joven suelen decirle "a tomar por culo, tío", usando el tío como una especie de coletilla.

Como no podía ser de otra forma, también le preguntan siempre si es del Real Madrid o del Barcelona: ella dice que es "del Real Madrid a morir" pero en realidad le da igual. "No sólo me da igual a mí, le da igual a muchísima gente", ha apostillado.

Que le pregunten por las tortillas también lo lleva mal: "Que yo sea española no quiere decir que a mí me guste hacer tortillas ni que las sepa hacer especialmente bien".

Por último, por ser ella de Madrid, le suelen decir: "En Madrid no estuve pero Barcelona impresionante". O también: "Me gustó más Barcelona que Madrid".