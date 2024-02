Cuenta la realidad de por qué vivir solo no es fácil: muchos se ven reflejados

La usuaria de TikTok Mireia (@mireps1) ha hablado sobre la dura realidad de por qué vivir sola o solo no es algo fácil. A pesar de que se perciba como algo más tranquilo al no tener que convivir con nadie más que contigo, sí hay otros aspectos complicados de asumir.

"Este un mensaje para esos compañeros de trabajo que después de tus días libres te preguntan qué tal estás, que qué has hecho en tu fin de semana", ha advertido en el vídeo, que acumula más de 14.900 'me gusta'.

"No he hecho nada, ¿qué quieres que haga? Vivo sola, no me da el sueldo para hacer nada, deja de preguntarme", ha afirmado, advirtiendo que la gente se espera que hagas grandes planes: "¡No me da el dinero para más!".

"Entre que pago el alquiler, luz, agua, gas, gastos, me da para dos salidas y poco más... Y tampoco te mates, el otro día salí a tomar algo, pestañeé y me gasté 60 euros", ha manifestado.

Lo que más le indigna es que está todo lo que se acaba gastando comida: "Estoy todo el día comprando comida, me dejo parte del suelo en esta.

"Creo que me gasto 400 euros en comida, y para los que me dicen que me vaya lejos, ya vivo lejos, un poco más y me saco una carrera en un tren, dejad de preguntar qué hago el fin de semana", ha concluido.