Cuenta entre sorprendida y alucinada lo que presenció en un Primor entre una jefa y una empleada

La tiktoker @maribelboloix ha contado en un extenso vídeo en la red social china lo que presenció en un Primor de Granada entre una de las jefas de la tienda y una empleada que la había atendido anteriormente.

Ha calificado que lo que le pasó en la conocida droguería fue "vergonzoso". Ha empezado contando que fue con una amiga porque estaban buscando unos parches, le preguntó a una trabajadora y ésta, de malas formas, le indicó dónde había algunos parches.

En esa zona le preguntó a otra empleada que, ésta sí, le indicó de forma educada dónde estaban estos parches. Después volvió a interactuar con la primera empleada y le volvió a hablar de malas formas.

Ya en la zona de cosmética coreana, donde estaban los parches, una empleada estuvo un rato con ella y con su amiga contándole un poco qué producto era mejor. "Aquí es dónde vino el problema", ha comentado.

Ha señalado que vio cómo la jefa de la tienda se dirigió a la empleada que había estado cinco minutos con ellas para echarle la bronca por estar demasiado tiempo atendiendo a los clientes.

"Es imposible que le esté regañando por hacer bien su trabajo", pensó ella. También escuchó cómo le decían que ella no estaba para asesorar, que estaba para reponer y que no podía estar tanto tiempo ayudando a nadie porque eso "no era un Sephora".

Tal fue su sorpresa que decidió meterse en la conversación y sacar la cara por la empleada a la que estaban regañando: "Yo pensaba que era una cámara oculta. No me lo creo".

Le dijo a la jefa que "ojalá todas las empleadas fuesen como esta chica" y que lo que tiene que hacer es llamar la atención a la primera trabajadora por tratarlas con desdén: "¿Como era posible que esa chica se estuviese llevando esa llamada de atención por hacer bien su trabajo?".

La jefa le respondió que Primor era una tienda de autoservicio. La empleada casi se pone a llorar de la emoción por el gesto de sacar la cara por ella ante su jefa: "¿En qué momento señora le llama la atención por hacer bien su trabajo?".

En los comentarios de TikTok, una mujer ha dicho que ella es la empleada a la que regañaron y ha escrito: "Soy yo esa chica te doy las 1000 gracias de nuevo no puedo explicarte con palabras lo que tú viste con ojos FIN". "Eres la mejor! Ojalá nunca mas te pase esto por hacer bien tu trabajo", le ha respondido ella.