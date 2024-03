Cuenta el tenso momento que ha vivido con dos abuelos en plena calle y el desenlace

La usuaria de X @CioLerma ha relatado lo que ha ocurrido con "una pareja de edad muy avanzada" en plena calle. Aunque al principio se ha asustado por los gritos de él, al final todo se ha resuelto de manera liviana.

"Hace un rato iba andando por la calle y a unos diez metros, delante mí, tenía a una pareja de edad muy avanzada. Su lenguaje no verbal me decía que estaban discutiendo. No oía lo que decían porque iba escuchando música a todo volumen", ha empezado explicando.

Cuando ha pasado por su lado, ha escuchado como él, "muy alterado y con grandes aspavientos, le gritaba que se sacara del bolsillo" lo que se había metido o la dejaba allí (sola). "Ella insistía en decir que no llevaba nada y él se alteraba más. Supongo que el código de buena tuitera imponía que me pusiera del lado de la señora", ha continuado.

Sin embargo, como no da nada por hecho, decidió acercarse, y esto ha explicado: "Le he pedido, con toda la serenidad del mundo, que se calmara. Él se ha roto, se le han encharcado los ojos y me ha dicho que su señora, de un tiempo a esta parte, rebusca en los containers y coge cosas de la basura. Dice que acababa de recoger una mascarilla usada del suelo y que la llevaba en el bolsillo".

El problema es que "ella lo negaba todo", y así lo ha contado: "Le dije que no era bueno que se pusiera una mascarilla usada, porque podía contagiarse, pero me dijo que no era verdad, que no coge nada y que no llevaba nada en el bolsillo".

Ambos han estado un rato defendiendo su versión, por lo que, para solucionar el problema, esto se le ha ocurrido a la tuitera: "Le he preguntado que si llamábamos a la policía, guiñándole un ojo a él (...) Le he dicho que tenía que contar la verdad y que ellos decidirían. He cogido el teléfono y he hecho ademán de llamar".

"Han aparecido, no una, dos mascarillas usadas en el bolsillo de ella. Decía que estaban casi nuevas y que daba pena no aprovecharlas. Yo le he preguntado que si no se daba cuenta de que podía contagiarse. Él le ha dicho, con ojos llorosos, que no quería que se enfermera porque estaba muy delicada de salud. Les he respondido que tiren eso y que no discutan más, y que le hiciera caso a su marido, que solo estaba mirando por ella".

"A él le he dicho que si ella no había hecho eso nunca y de repente se comportaba de esta manera, que lo comentara con el médico para descartar que detrás hubiera algún problema", ha comentado.

El hombre, antes de irse, le ha dado un "achuchón" a la tuitera que le ha sentado como "gloria bendita", y así ha argumentado, para terminar, lo sucedido: "No lo cuento porque considere que haya hecho la obra del día. He hecho lo que he creído que debía hacer (...) Lo cuento porque no podemos dar nada por hecho y porque tenemos que dar la oportunidad de explicarse a todo el mundo. Ese hombre estaba superado y ha explotado. Tenemos que prejuzgar menos y escuchar más".