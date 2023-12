Cuenta el 'tierra, trágame' que le ocurre en un restaurante de Portugal

Hay situaciones de "tierra, trágame" en el que se pasa "muchísima vergüenza", pero luego se recuerda como una anécdota graciosa. Es el caso de la usuaria de TikTok @enarahache, quien ha contado una anécdota que ha llegado a más de 70.000 personas.

Enara y Nora, las protagonistas, pidieron para comer el mismo plato en un restaurante de Portugal. Nora se marchó unos minutos al baño y, mientras su compañera la esperaba, ocurrió la "tragedia".

"Mientras esperaba a Nora, yo he sacado mi móvil para hacer una foto, no me ha dado tiempo a grabar, pero ha aparecido una gaviota y ha mordido el plato de Nora, tirándolo al suelo", ha explicado Enara.

"Yo me he quedado blanca", ha dicho, sin saber dónde meterse, acaparando las miradas de la gente que rondaban a su alrededor.

El camarero, que había sido testigo de lo ocurrido, la tranquilizó diciendo que le sacaría otro plato. "Tenía 80 móviles grabando lo que estaba pasando, yo estaba roja, deseando que Nora llegara, ha sido horrible".