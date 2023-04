Cuenta en TikTok lo que ocurre si llamas en caso de posible bomba y la lía (muy) parda

Hace unos días un colegio de Rincón de Soto (La Rioja) tuvo que ser desalojado después de que una menor de 14 años llamase advirtiendo de que había colocado una bomba en su centro escolar como parte de una broma.

Todas las miradas se han centrado ahora en el usuario de TikTok @izanoviedo, quien publicó un vídeo contando que si llamas avisando de la existencia de una posible bomba, los agentes están obligados a desalojar el lugar, que es precisamente lo que ocurrió.

Este jueves ha hecho otra publicación en la plataforma cargando contra Telecinco después de que la cadena divulgase el mencionado vídeo para criticar que el joven haya alentado a otros a gastar este tipo de bromas.

Sin embargo, el internauta ha asegurado que, en la mencionada grabación, él dice que "no deben hacerlo" porque se trata humor y que, en cambio, esta parte la han recortado: "Han publicado el momento en que cuento la información, pero no en la que digo 'no lo hagáis'".

"Es un vídeo de entretenimiento. Yo solo cuento una información, que encima no es idea mía. Eso que yo conté sobre las bombas en los colegios se lleva haciendo en España desde hace años. Nuestros padres lo hacían todos los días", ha asegurado.

No obstante, algunos menores decidieron comprobar la veracidad de la información: "Yo cuando vi a la gente decir que iba a hacerlo, subí otro vídeo, que no pusieron en la tele, diciendo que por favor no lo llevaran a cabo".

"Os dije que no me hacía responsable de nada, que solo era una broma y que no teníais que hacerlo", ha insistido, para terminar así su alegato: "¿Es culpa del vídeo (que hice)? No. Todo el mundo tiene que ser consciente de lo que hace y de lo que no".