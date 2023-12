Dabiz Muñoz se sale de su línea habitual y le dice esto a quienes critican los vestidos de Pedroche

El cocinero Dabiz Muñoz se ha salido de su línea habitual, de no hacer mención a las críticas, y ha enviado un mensaje a quienes año tras año critican los vestidos con los que la presentadora Cristina Pedroche, que es su pareja, da las campanadas.

En una intervención en Joaquín, el novato, el chef ha sido muy claro sobre esas polémicas: "En ocasiones me resulta pueril y sucio algunas opiniones que se vierten desde todos los lugares".

"Es decir, lo que a mí me cuesta entender es que cuando yo me pongo el traje que ella se pone el año anterior, todos son palabras maravillosas", ha subrayado Muñoz, que ha admitido que ese día intenta no mirar nada porque "el 90% de las cosas que se dicen no son verdad".

"Se lleva hablando muchos años sobre si es un acto machista o feminista por parte de Cristina o no. Partimos de la base de que Cristina es una persona libre que toma sus decisiones de manera libre. Ella decide hacer esto, decide ponerse lo que le da la gana. Faltaría más. Y el planteamiento no puede ser más feminista en sí mismo porque ella esta ahí decidiendo hacer lo que quiera", ha subrayado.

El cocinero ha insistido en que ese día para Pedroche es "una fiesta": "Un día en el que ella se quiere ver no solamente guapa, sino espectacular".