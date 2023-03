Dafne Fernández responde a las palabras de Juan José Ballesta sobre los privilegios de los actores

Juan José Ballesta ha sido el protagonista del último programa de Jordi Évole en laSexta. El actor, ganador del Goya por El Bola en el año 2000, habló de cómo había sido su vida como actor y de por qué un día decidió dejar la industria para ser marmolista por 700 euros al mes.

En Twitter ha dado que hablar una reflexión del actor acerca de los privilegios de los actores y la actriz Dafne Fernández no ha podido evitar responder a sus palabras.

Ha comentado Ballesta que se lleva bien con toda la industria: "No he tenido ningún problema nunca con nadie en el mundo del cine". Eso sí, ha comentado que hay gente que le cae peor y ha hablado de "estos estirados que van al rodaje y complican las cosas" a los que ha afeado su comportamiento.

El intérprete ha puesto el ejemplo "del típico actor al que le cambian la secuencia y dice pues llama a mi representante, no voy a hacer esto": "Vamos a ver, tronco, que estamos todos a favor de obra, que yo me tengo que estudiar todo esto y no estoy poniendo pegas. Enciérrate en tu camerino y en la media hora que te han dado apréndete el texto".

Ahí ha venido el momento más polémico de sus declaraciones. El actor ha afirmado que "esa gente lo que tendría que hacer es doblar el lomo y ponerse a trabajar en una obra" porque así van a saber lo que es trabajar "para que valores la vida que tienes y la vida de actor que tienes, tanto que te quejas".

"Muchas veces nos quejamos de vicio y luego ponte a clavar clavos de sol a sol, a ver qué opinas. ¿Qué estás haciendo un texto y te han cambiado una escena? Pues estudia, tío", ha apostillado.

En ese momento, Évole le ha preguntado si la vida de actor "es una vida de privilegiados". "Evidentemente. Mi padre ha trabajado toda la vida en la obra y nunca se ha quejado y luego te encuentras con estos niños en el rodaje. Estos actores, que no te voy a decir quienes, que se quejan por todo, que todo les molesta. Pero qué haces tío. Tienes una vida de privilegiado, valora lo que tienes", ha finalizado.

Esta reflexión ha dado que hablar y ha recibido la respuesta de la guionista Alba Lucio, que ha escrito: "Llamar privilegiados a gente que hoy trabaja, mañana no lo sabe. Y que hacen jornadas como las de todo el mundo. Y aguantan a tiranos y acosadores. Y hay gente trabajadora y gente quejica, como en todos los curros. Debería saberlo, pero vende más este discurso populista".

Ha sido en el mensaje de Lucio donde ha respondido la actriz Dafne Fernández, que ha afirmado: "Nos hace un flaco favor. Pero yo no lo cogería literal".