David de Jorge, que fue a un cole sólo de chicos, lanza este mensaje sobre la educación segregada

El cocinero David de Jorge, más conocido como Robin Food, ha dejado una potente reflexión sobre la educación segregada por sexos tras recordar que él fue a un colegio únicamente para chicos.

"Lo que echo en falta de mi formación escolar es que mi colegio no era mixto. Solamente éramos chicos. Y eso, para mí, es un error", ha dejado claro en una entrevista en el podcast A largo plazo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Yo tengo un recuerdo del cole increíble porque mis compañeros del colegio todavía hoy muchos siguen siendo mis amigos más cercanos, a los que le cuento las cosas que me ocurren buenas y que se alegran y a los que le cuento las cosas chungas que me pasan y que me estimulan y me ayudan. Al final hay que estar en las buenas y en las malas. Y lo único que echo en falta es que hubiera habido chicas en clase porque no tiene ningún sentido educar a los chicos y a las chicas por separado", ha admitido.

"El mundo es un mundo de chicos y de chicas y los lugares a los que vas y en que te das cuenta que llevan al extremo separar los sexos son lugares que no funcionan. Por ponerte un ejemplo, yo tenía mucha ilusión de ir a Egipto y estuvimos hace un año en Egipto, que me hizo mucha ilusión ir, y es un país increíble pero que podría ser triplemente increíble o que podría estar en otro estado de desarrollo y haría cosas mucho mejor si funcionaran en equipo", ha asegurado.

El cocinero ha insistido en que "no tiene ningún sentido que las chicas vayan por un lado y los chicos por otro": "¿Qué sentido tiene? Ninguno. Entonces dices: estamos locos, el mundo está loco y enfermo".

"Pero las chicas son fundamentales y para las chicas los chicos son fundamentales. Al final tenemos que trabajar en equipo y educarse en equipo es fundamental. Estar cerca e los problemas y las cosas buenas de las chicas y viceversa es fundamental", ha reiterado.