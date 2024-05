David Summers (Hombres G) se harta y le dice todo a estos a quienes les llaman "Cayetanos"

El músico David Summers, líder de Hombres G, ha lanzado un mensaje, harto de los que siempre les han llamado pijos y de aquellos que utilizan el término "Cayetanos" de forma despectiva.

En una entrevista en El Mundo, el cantante es preguntado sobre si Taburete ha recogido su testigo. "A ellos también les llaman cayetanos", le hace ver el periodista.

Summers empieza dejando claro que, para él, Taburete es "grupo fantástico". "Además, son amigos míos y hemos hecho una gira juntos, pero su música no tiene nada absolutamente que ver con los Hombres G", señala.

Dicho eso, sentencia: "Lo que pasa es que como son chavales normales, muy majos y muy fáciles de llevar, también les llamarán pijos. Si no eres un macarra o no vas con una cazadora de cuero con crucifijos en las orejas te llaman pijo".

"Pero realmente nunca lo hemos sido. Y, además, es un debate que ya sinceramente me aburre", asevera.

Al hilo de eso, también preguntan a Summers cómo lleva "la nueva ola de puritanismo": "Me parece todo una estupidez y que a la gente se le está yendo la cabeza de una manera ya preocupante".

"Entonces, la verdad, es que yo no he cambiado nada mi manera de trabajar y no pienso cambiar ni una coma de lo que he escrito. Lo único que sí es verdad es que ahora si estoy escribiendo una canción y pienso que puede cabrear a alguien, pues intento cambiarla, porque yo nunca he hecho canciones para ofender a nadie", reconoce.