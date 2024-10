Su madre sienta cátedra con los de la compañía de teléfono: el momento tiene 500.000 reproducciones

dpa/picture alliance via Getty I

Más de medio millón de personas ha visto ya la conversación cruzada que ha tenido la madre de @leyre.gp con dos personas de un operador de teléfono con los que no había manera de ponerse de acuerdo.

"Vale pues ahora se lo digo a tu compañera. Que dice tu compañero que te cuelgue. Sí, eso me dice. ¿Me vas a mandar el técnico? Vale, pues perfecto. Pues nada tú compañera me dice que me van a mandar el técnico, que te cuelgue a ti", ha ido diciendo entre un teléfono y otro.

Este momento ha dado mucho mucho en TikTok donde más de 100 personas han dejado comentarios alabando la actitud de la madre y contando experiencias propias: "Yo les puse en altavoz y discutieron".

"Habiendo trabajado en cierta compañía roja tú madre es una cliente maja", "Mi madre en su día más tranquilo" y "Tu madre y yo creo que somos la misma persona, las reclamaciones a mi, que no se me resiste ni una" son algunos de los mensajes que le han dejado.