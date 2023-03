Si dejas secar los vasos hacia abajo lo estás haciendo mal

La usuaria de TikTok @masnatural0, que dedica su cuenta en la red a mostrar trucos para decorar o hacer de manera más fácil las tareas domésticas del hogar, ha publicado un vídeo de cómo se dejar secar un vaso correctamente.

No obstante, esta vez muchos usuarios de la plataforma no están de acuerdo con la tiktoker porque aseguran que, dejando los vasos boca abajo, "no cogen mal olor y quedan secos y brillantes".

En cualquier caso, la diversidad de opinión acerca del tema ha provocado que el vídeo haya recopilado desde su publicación casi 140.000 'me gusta' y más de seis millones de reproducciones.

"Si pones a secar tus vasos boca abajo, lo estás haciendo mal. La gente cree que se secan por la ley de la gravedad, es decir, que cae el agua hacia abajo y se seca el vaso", ha empezado señalando.

En palabras de la internauta, "esto no funciona así, sino que, cuando la gota cae, al no tener ventilación, se crean bacterias que causan mal olor", ha argumentado.

Por eso, ha señalado que "la forma correcta es dejarlos hacia arriba, ya que los vasos se secan por evaporación". Sin embargo, y a pesar de la repercusión del vídeo, muchos usuarios han mostrado su desconfianza ante la teoría de esta tiktoker.

De hecho, algunos han señalado que, para evitar esos problemas que menciona, los escurridores están fabricados de tal manera que el vaso no pueda quedar nunca tapado.