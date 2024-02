Denuncia lo que está pasando con 'Alas de hierro', el libro más de moda

La creadora de contenido y escritora Claudia Merino ha publicado un vídeo en TikTok (@iamclaudiaokey) criticando lo que se ha hecho con uno de los libros de moda actualmente como es 'Alas de hierro', de Rebecca Yarros.

Es precisamente el hecho de que haya "lectores" que han estado revendiendo los libros en Wallapop "por el doble, el triple, el cruádruple y el quíntuple del precio original".

No es solo eso, sino el hecho de que "la editorial decida que no va a parar esto porque no le apetece al llevarse dinerito a los bolsillos y eso prima más que hacer las cosas bien, ¿verdad?".

"Ya dice mucho que como editorial te de igual quedar mal con las librerías, tus potenciales compradores, pero es el hecho de que hayáis decidido enviar lios libros a las grandes superficies antes que a las librerías", ha manifestado, aclarando que también son los culpables de las reventas de tantos libros.

"Las dos opciones que tenéis para no fomentar y ser parte del problema de la gentuza que estafa a los lectores es una, habiendo confiado en los libreros y habiendo enviado los libros a las librerías, primándolas antes que las grandes superficies", ha manifestado. La segunda es la igualdad de condiciones para que la gente "que decidimos apoyar el pequeño comercio podamos tener oportunidad de comprar los libros y que los libreros se lleven un dinerito".