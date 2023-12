Descubre un truco para ahorrar dinero en la Cheeseburguer: toma nota

El usuario de TikTok @urbexspain ha descubierto un truco para ahorrar unos pocos céntimos a la hora de comprar una Cheeseburger del Burger King.

"Os voy a enseñar un bug del sistema de Burger King", ha explicado en el vídeo que cuenta con más de 140.000 visualizaciones y 4.000 me gusta. Más que un error, era un truco que hasta ahora no se había descubierto. Una opción de hacer una hamburguesa más barata todavía.

"La Cheesburger vale 1,45 euros, pues lo que hay que hacer es elegir la hamburguesa normal de un euro", ha manifestado. Luego hay que añadir queso como 'ingrediente extra' y listo.

"Es exactamente la misma hamburguesa, pero 15 céntimos más barata", ha revelado. Los usuarios de TikTok, algunos sorprendidos, no han dudado en opinar sobre este 'despiste' de Burger King: "Esto es un tutorial de ahorro instantáneo".

Otros han querido añadir más formas de ahorrar dinero: "Te pillas dos Cheesburguer y tienes una doble Cheesburguer por 2,60 euros". La ironía no ha dejado de estar presente: "No dominas el mundo porque no quieres". "¡Por fin podré llegar a fin de mes!", ha expresado sarcástimente otro internauta.