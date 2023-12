Dice basta a la cara al chico que le acosaba en el gimnasio y cuenta su reacción

El usuario de TikTok @jadaay_ ha provocado los aplausos de los internautas de la plataforma después de explicar cómo encaró al chico que le acosaba en el gimnasio. "Ya subí un vídeo explicando que me acosaba un señor de casi 50 años y yo pensaba que él había entendido la indirecta", ha dicho, pero no fue.

"Hoy he ido a entrenar a las tres de la tarde, llevaba dos días sin verle, pensando que lo había entendido, pero estaba haciendo ejercicios de pecho y él estaba al lado, bajo a los vestuarios y él baja también...", ha manifestado explicando que le seguía por el gimnasio de forma 'discreta'.

"Pensé en ir a la dirección, pero al final salgo del vestuario y veo que sale detrás y ahí ya pensé que cuando salga del gimnasio, le voy a coger y le voy a decir las cosas claras", ha explicado, cumpliendo con lo que se prometió. Nada más salir a la calle, seguido por su acosador, se giró y llamó su atención: "Eh, chaval, espérate un momento".

"Hola, ¿qué tal, guapo?", le responde. "Que sea la última vez, la última vez que me persigues por el gimnasio. No tengo ningún problema si te gustan los hombres, si te gusto yo, mí físico o mi cara, me da igual, ¡pero disimula un poco", le expresó hastiado de la situación que estaba viviendo.

"Me sienta mal que estés las dos horas detrás de mí, estás esperando a que baje para cambiarme para verme desnudo", le siguió replicando. "Se quedó muerto, pensaba que yo no me daba cuenta", ha continuado.

El hombre que le acosaba le pidió perdón, pero "es que eres muy guapo y no lo puedo evitar". "Tú lo que eres es un cerdo", le respondió. Le volvió a pedir perdón y juró que no volvería pasar, antes de que @jadaay_ cogiera la bicicleta para volver a su casa.

Los usuarios le han dado "literalmente" la razón, mientras que otras usuarias han manifestado que "esa sensación es la que sufrimos las mujeres en la calle, en el super, etc".