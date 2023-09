Dos uruguayos prueban una paella en Valencia y dan el veredicto: ambos coinciden

La uruguaya y usuaria de Tik Tok Emiliana Artagaveytia Ascheri, que vive en Valencia, ha ido junto a sus suegros a probar la paella valenciana a un restaurante tradicional de la ciudad y ha grabado un vídeo mostrando sus reacciones.

En el restaurante y antes de degustar la paella decidieron pedir unos entrantes de los que destaca la sepia. "Obviamente fue mi favorita, aunque el esgarraet estuvo muy bueno también", comenta.

Tras ello, decidieron pedir un arroz a banda, algo que cuenta que en Uruguay conocen como paella de mariscos, y una paella valenciana, que afirma que es la que más le gusta. "A mí me encantó. En Uruguay se comen mucho el tema de los mariscos, pero es mucho más rica la valenciana porque me encantan los sabores que tiene.", destaca.

Tal y como muestra, la paella valenciana tuvo más éxito que el arroz a banda, que sobró un poco más. Entonces, comenzó a preguntar a sus suegros cuál les había gustado más.

Primero lo hizo con su suegra: "En realidad la que más me gustó fue la valenciana, me encantó".

La mujer le reconoció que no la había probado antes y que le pareció "peculiar y muy rica". Misma opinión que su marido: "Nunca la había comido, siempre habíamos comido

otras parecidas, pero no con conejo y pollo. Me sorprendió y me gustó mucho".