El actor Jesús Bonilla escucha a Felipe González decir esto en 'El Hormiguero' y salta rápido

El actor Jesús Bonilla ha publicado un mensaje en sus redes sociales de forma inmediata tras escuchar una afirmación que Felipe González, expresidente del Gobierno, ha hecho en El Hormiguero.

"Felipe González acaba de decir en el HORMIGUERO que el creó la SEGURIDAD SOCIAL. Yo vine a vivir a Madrid en el año 1973, mi hospital de referencia era el hoy llamado 12 OCTUBRE, mi centro de especialidades estaba en el cruce de Villaverde. Tarjeta sanitaria gratuita toda España", ha afirmado.

González dijo ante Pablo Motos: "Cuando salgo a la calle y veo las manifestaciones defendiendo la sanidad pública... Yo hice la sanidad pública con Ernest Lluch. El sistema público de salud lo hizo mi gobierno".

Además, aseguró que su gobierno universalizó también la educación. "Y todavía me encuentro a muchísima gente de esa generación", afirmó.

En los comentarios a Bonilla, una usuaria le ha señalado: "No ha dicho eso. Ha dicho que el universalizó la sanidad. De hecho es cierto, mi padre no trabajaba y no tenía SS. No tenía derecho. Te hablo de finales de los 70".

Y el actor ha respondido: "Yo no trabajaba, era hijo de un simple cartero y tenía seguro médico. A si que no falsees la historia".

Bonilla ya ha dado de qué hablar en más de una vez por sus mensajes contra el Gobierno de Sánchez. "Feliz verano. Antes me voy a Portugal que soportar otros cuatro años al monstruo Frankenstein", aseguró una vez.