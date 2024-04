El ascensor de este edificio es increíble: se ha visto 1,6 millones de veces y no es para menos

Más de 1,6 millones de personas han sido testigos de uno de los ascensores más curiosos jamás vistos hasta ahora. No porque tenga alguna funcionalidad de tecnología avanzada, sino por una de las rutas que hay que tomar para llegar hasta el octavo piso.

Parece un auténtico laberinto: para subir hasta el octavo hay que ascender hasta el sexto en ascensor y luego subir por las escaleras. El usuario de TikTok @rekadista es el protagonista del vídeo y ha desvelado el por qué de esta extraña situación.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"El séptimo está cerrado con llave, debe ser toda la planta del mismo propietario y debe decir que aquí solo entra él", ha afirmado el usuario. Ha mostrado un vídeo de las escaleras del sexto piso, la única ruta para llegar hasta el octavo.

"Es una cosa muy rara", ha afirmado. En menos de 24 horas el vídeo ya cuenta con 33.400 'me gusta' y ha generado más de 1.021 comentarios, en los que se ha preguntado mucho por qué el ascensor no llega hasta el octavo, es decir, por qué no hay un botón que te permita llegar hasta ese piso.

La teoría que ha cogido más fuerza, según los usuarios, es porque los propietarios de las viviendas del octavo piso, no han pagado en un inicio el uso del ascensor, aunque muchos han sido reticentes ya que les ha costado creer que alguien que viva en un piso tan alto no haya pagado el ascensor.