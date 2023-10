El aviso del Banco de España sobre las tarjetas de crédito y su caducidad: esto tienes que hacer

El Banco de España ha advertido de los peligros del llamado carding, el uso de los datos de las tarjetas bancarias robadas para utilizarlas de forma fraudulenta y crear tarjetas virtuales.

El organismo explica que los ciberdelincuentes replican tarjetas virtuales para realizar, generalmente, "compras pequeñas por internet con el fin de que pasen desapercibidas", para lo que suelen hacerlo "en períodos de alto consumo como las rebajas".

"Para cubrir sus pasos, suelen también adquirir tarjetas regalo precargadas. A los delincuentes que se dedican a esto se les llama 'bineros', en alusión al BIN o número que identifica el emisor de la tarjeta", destaca el Banco de España.

Para ello, utilizan técnicas de fraude como phishing, smishing, vishing o shoulder surfing; distrubuyen malware, como keyloggers, capaces de capturar las pulsaciones del teclado y también bases de datos de clientes o usuarios de sitios webs cuya seguridad haya sido vulnerada, y que están publicadas en la Internet profunda.

Para evitar ser víctima de los delincuentes, el Banco de España recomienda en primer lugar hacer algo que pocos cumplen: destruir las tarjetas de crédito caducadas. "Puedes hacerlo tú mismo con una tijera o acudir a una entidad para su reciclaje", señalan.

También aconseja no facilitar los datos de tu tarjeta si no conoces la identidad de quién te los pide. revisar con frecuencia los movimientos de cuenta bancaria, hacer uso de las tarjetas prepago para compras online, desactivar la opción NFC en tu dispositivo mientras no lo utilices y emplear protectores antirrobo de tarjetas para guardarlos en el bolsillo (fundas inhibidoras o RFID blockers).