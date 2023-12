El conocido guitarrista Igor Paskual da una sonora respuesta a las palabras de Pérez-Reverte 

El músico Igor Paskual, conocido por sus trabajos junto a Babylon Chat o Loquillo, ha dado una sonora respuesta al escritor Arturo Pérez-Reverte, tras unas difundidas declaraciones que el autor hizo en El Hormiguero, el programa que Pablo Motos presenta en Antena 3.

"La dictadura de poder expresarte. Reverte y la mirada diminuta. Desde los Balcanes jamás consiguió hacer un análisis global", se ha lamentado Paskual.

"Todo es 'en la guerra hay buenos y malos' o 'hablé con un francotirador'. Visión micro sin capacidad de pensamiento abstracto", ha añadido el músico.

En esa intervención, Reverte dijo, entre otras cosas, que la amnistía le parece mal y que "Pedro Sánchez es un personaje fascinante".

"Es un pistolero, un tipo que no repara en nada. No ha leído un libro en su vida, estoy seguro de eso; pero tiene en las venas a Maquiavelo. Es valiente, es tenaz, es atrevido; no tiene escrúpulos ninguno. Es el personaje político más interesante de España y puede que de Europa", afirmó.

Y remató: "Está jugando de una manera inteligente con todos nosotros. Sánchez venderá a su madre, pero no la entrega; entrega la nuestra en vez de la suya, y además nos convence de que es la suya la que ha entregado. Pero para eso hay que valer. No hay enemigo a su altura; son todos unas moñas. Caerá solo cuando no tenga nada que vender".