El debate está servido al hablar del peligro de compartir ubicación en tiempo real con los amigos

La usuaria de TikTok @palomasanchez_m ha compartido su opinión acerca de la reciente moda de compartir la ubicación en tiempo real con los amigos, generando cierto debate por los beneficios y peligros que puede tener.

"Esto es algo que está chocando muchísimo a la gente, yo lo viví hace cuatro años en Estados Unidos, donde Snapchat seguía triunfando", ha explicado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 160.000 visualizaciones y 2.000 'me gusta'.

Por aquel entonces se formaban unas peleas "que no os podéis imaginar", en la que se enfadaban porque una amiga iba al centro comercial y no le había avisado para acompañarla, u otro caso en el que decían que iba al gimnasio y realmente no era así.

"Hay que ir con mucho cuidado con esto porque, si de verdad es tu mejor amigo, compártelo si tienes tanta confianza, pero me parece una pérdida de intimidad total, no hay que dar explicaciones a nadie", ha explicado, sintiendo que existe una necesidad de demostrar dónde se está en cada momento y qué es lo que se está haciendo.

También ha razonado que es un peligro porque se suele compartir a alguien que se cree que es amigo y luego resulta que no lo es tanto, pudiéndolo utilizar en su contra. "A veces creo que no somos conscientes del peligro", ha rematado.

Esto ha generado un gran debate en los casi 100 comentarios que ha generado el vídeo. Hablan sobre el beneficio que supone compartir, en momentos como las noches, la ubicación con tus amigos para que sepan dónde estás en caso de que pudiera ocurrirte algo malo.