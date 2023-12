El dueño de un piso en alquiler le responde así 12 años después a un mensaje: delirante es poco

El usuario de la red social X @Mcolmenar27 ha publicado la respuesta que le ha dado el dueño de un piso de alquiler casi 12 años después de mandarle un mensaje que es un verdadero delirio por varias razones.

"Hoy después de este 11 años me ha llegado respuesta de un propietario de una vivienda en alquiler en Madrid. Me parece divertido compartirlo", ha escrito junto a un pantallazo en el se ve el mensaje que envío el 17 de febrero de 2012.

"Hola, somos una pareja de 30 y 32 años interesados en ver el piso. Con trabajo desde hace ocho años. Un saludo", decía el mensaje.

La respuesta del dueño ha llegado ahora: "Llámame por teléfono mejor. He estado fuera el fin de semana de entierro y no he visto nada hasta ahora. Me comunico mejor por teléfono, con los mensajes soy muy dejado y los miro de vez en cuando".

"Un saludo y disculpa por no contestar antes", añade. El usuario, tras ver la respuesta, ha contestado: "Se le hizo largo el finde".

Y añade algo más: "También me sorprende en ese periodo que se haya casi duplicado el precio de la casa". De hecho, en el mensaje se ve cómo el precio ha pasado de 675 euros al mes a 1.200.

Entre las reacciones destaca la de una persona que ha bromeado: "Ojalá contestarle en 2034: 'Perdona, estaba un poco liado estos días". Y otro más: "Y en 11 años el piso paso de 600 a 1200. Genial y terrorífica descripción de la realidad ahora mismo en Madrid".