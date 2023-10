El importante aviso de Javier Ruiz sobre los CVV, estos códigos que tienen las tarjetas

El periodista Javier Ruiz, jefe de Economía de la Cadena Ser, ha explicado la importancia de los códigos CVV de la tarjetas de crédito y débito, ese que suele estar en la parte posterior y que se requiere para hacer multitud de compras por internet.

Todo ello a raíz del ciberataque que ha sufrido Air Europa en el entorno de pagos de su web, que le ha hecho contactar con algunos de sus clientes para recomendarles que anulen las tarjetas utilizadas y prevenir, así, algún uso de la información sustraída.

En una entrevista en Uppers, el periodista ha subrayado que lo que le chirría de este caso y que va a requerir investigación policial es que se han intervenido los CVV: "Esto es raro porque cuando tú haces cualquier compra en cualquier compañía, la compañía puede almacenar si tú autorizas quedarse con tu número de tarjeta de crédito, pero nunca con el código de validación".

"Eso no es un material que ellos se puedan quedar. Por mucho que tú autorices, el CVV es una cosa que solamente se utiliza para cada operación, con lo cual Air Europa no debería haber tenido almacenado esto", destaca.

Dicho eso, y hablando sobre la seguridad de los usuarios, Ruiz ha celebrado que "hay una nueva fórmula" que le gusta mucho y "están poniendo en marcha algunas entidades bancarias, precisamente para evitar este tipo de fraudes: las tarjetas bancarias virtuales".

"Hay dos formatos y los dos están ya plenamente operativos. Básicamente es: yo voy a hacer una operación, voy a comprar algo en un sitio que no estoy seguro que sea seguro en internet, genero una tarjeta de crédito virtual que solo sirve para esa operación, que realmente no existe. Te genera los 12 dígitos, el CVV, tu nombre, y solo vale para esa operación. Y una vez que has pagado esa operación esa tarjeta se desactiva", explica.

Ruiz señala que "estas tarjetas virtuales están ya en muchas de las entidades virtuales españolas: Bankinter y otras".

"Hay una segunda fórmula que tienen entidades como BBVA, que son CVV variables. Tu código cambia cada 15 o 10 minutos, de forma que si se filtran tus datos tu código no es válido porque va a ir cambiando y rotando. Son tarjetas dinámicas", señala.