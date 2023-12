El "mareo" a una paciente al acudir a hacerse una prueba médica: le ha pasado DE TODO

La usuaria de X @CioLerma ha relatado todo lo que ha ocurrido cuando ha acudido a un centro de salud para hacerse una prueba médica: huelga, simulacro de bomberos, tensión con sanitarios y más.

De hecho, nada más empezar se ha llamado a sí misma "gafe", y es por esto: "Me desplazo 15 km para hacérmela. Llego a una sala de espera enorme y completamente vacía. Me extraña. Espero. Me dicen que no harán la prueba".

Según le ha explicado un administrativo que pasaba por la zona, "las enfermeras están de huelga", por lo que tendría que "llamar un número de teléfono para que la reprogramen".

Tras salir del lugar pensando que había "roto la mañana para nada", le han llamado por teléfono porque estaba citada a cierta hora y "no ha acudido a la prueba".

"He venido, pero me han dicho que no me la harían. Me lo ha asegurado un administrativo", ha respondido ella tras describir a la persona con la que había hablado.

Como "las pruebas oncológicas no se anulan nunca", ha vuelto para hacérsela: "Llego y veo al administrativo. Nos cruzamos miradas asesinas. Sí, él también me mira mal, entiendo que porque le ha caído bronca y aún debe suponer que la culpa es mía. Vuelvo a sentarme en una sala de espera vacía. Un médico me llama. Me pongo la correspondiente batita".

Justo antes de comenzar el mencionado examen, "ha entrado alguien" porque "iba a empezar el simulacro", por lo que había que "evacuar" el centro: "La puerta se cierra. Lo siguiente soy yo vistiéndome a toda prisa y dirigiéndome a la puerta de salida acompañada por dos bomberos equipados como si se enfrentaran al apocalipsis".

Al final, "la prueba se ha hecho por las narices del médico que ha dicho que no se movía de allí hasta terminar", ha concluido, provocando una multitud de aplausos y alabanzas a este profesional sanitario.