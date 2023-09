El proyecto con el que Ilia Topuria quiere llegar al mundo entero

Madrid está rara en estos meses de septiembre. El fresco va asomando poco a poco pero el calor todavía sigue siendo el protagonista la mayor parte del día. Según cae la noche, el cielo de la ciudad va mutando de color y pasa del azul a un cálido naranja que hace sacar los móviles a todos aquellos que tienen la suerte de estar tomando algo en una de las azoteas de la ciudad.

Precisamente El cielo de Madrid, pero el literal, ha sido el lugar de encuentro entre El HuffPost, el luchador de la UFC Ilia Topuria y el empresario valenciano José Luis Sena, fundador de la marca de gorras Oblack Caps, cuyo rostro principal es este luchador hispano-georgiano de 26 años apodado El Matador, que va camino de convertirse en una leyenda de las artes marciales mixtas.

En la planta nueve del Hotel Montera Madrid, Curio Collection by Hilton, el empresario y su estrella hablan de cómo han empezado a trabajar juntos, de qué aporta cada uno a la marca y de qué quieren aportar a la sociedad a través de Oblack Cap, una compañía que vende en más de 25 países europeos y que dentro de poco lo hará por todo el mundo.

- ¿Qué ha visto Jose Luis en Ilia para ser imagen de Oblack Caps y qué has visto tú, Ilia, en Oblack para ser embajador de la marca?

Ilia Topuria: Me he enterado hace un par de días que estuvimos intentando ponernos en contacto desde hace mucho tiempo. Todo empezó con mi representante, que me habló de la marca. La marca representa lo que yo soy. Representa valores fuertes, elegancia, creer en ti. Todos los valores que intento transmitirle al mundo.

José Luis: Para nosotros es súper importante cómo se siente una persona, qué objetivos tiene en la vida, de qué forma piensa en general. Ilia para nosotros es un referente que representa al 100% la filosofía de Oblack. Es un deportista de élite que trabaja en sí mismo y hace lo que verdaderamente ama. Ha encontrado su propio camino en la vida y eso para nosotros es fundamental.

- ¿Te gusta el mundo empresarial, Ilia? ¿Te ves con tu propia empresa?

I. T: Me estoy formando como empresario. Estoy llevando a cabo varios proyectos que están vinculados con los valores que yo tengo. No quiero empezar ningún negocio que no esté alineado con mis valores. Quiero darle al mundo los productos que he ido adquiriendo a lo largo de mi camino y que ellos se puedan beneficiar de ello.

Ilia Topuria y José Luis, fundador de Oblack Caps. PATRICIA DONOHOE

- ¿Por qué habéis elegido a Ilia?

J. L: Ilia tiene muchísimas cosas buenas, por eso está donde está y por eso va a llegar al infinito. Si tuviera que definir lo que más me gusta de él es su perseverancia, su actitud, su determinación, su disciplina. Son cosas que cuesta mucho trabajo conseguir y él las practica sin esfuerzo, por eso va a llegar donde se proponga.

- El eslogan de la marca son ovejas negras, ¿te sientes una oveja negra?

I. T: Sin lugar a duda, por eso estamos juntos y vamos a llevar un proyecto que pronto el mundo lo conocerá.

- ¿Se puede decir algo de es proyecto?

I. T: Va a ser un proyecto mundial. Vas a ver muy pronto a muchísima gente llevando las gorras de Oblack porque se van a ver alineados con nuestros valores.

- ¿En qué mercados tenéis pensado expandiros?

I. T: En el mundo entero. Para nosotros no hay límites.

J. L: Totalmente.

- ¿Cuánto va a durar este matrimonio?

I. T: Este matrimonio va a durar toda la vida. Una persona cuando se compromete en una relación nunca piensa en el divorcio.

- Una vez explorado el mundo de la MMA, ¿en qué otro deporte crees que la marca pueda seguir creciendo?

J. L: Tenemos pensado tener un embajador potente de cada deporte. Siempre vamos a tener al mejor del mundo. Como vamos a ser los mejores del mundo vamos a tener a los mejores del mundo: en el tenis, en el fútbol, en el golf, en todos los deportes del planeta. Tendremos al número uno de cada nicho.

Hay personas que nacen para hacer lo que hacen y tenemos un ejemplo a nuestro lado con Ilia. Cuando nos fijamos vimos eso en sus ojos. Eso se ve. No hay mucho que pensar ahí. Hay gente que ha nacido para eso y otra que no.