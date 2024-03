El sistema de las bolsas de basura en Suiza provoca división de opiniones en la red

El usuario de TikTok @urivyce, profesional dedicado al sector de las finanzas, ha explicado cómo funciona en Suiza el tema de las bolsas de basura, ya que el sistema es distinto al de España, tanto por la forma como por el coste económico.

"No puedes comprar bolsas de basura normales. Aquí todas las emiten los ayuntamientos de las ciudades y en cada lugar existen unos códigos de color y tal. Un paquete de 10 bolsas de basura estándar de 35 litros te cuesta 20 euros", ha asegurado.

A cambio, "no existe un impuesto a los residuos, básicamente porque lo pagas" comprando bolsas. Asimismo, no puedes introducir ninguna que no sea 'oficial' en el contenedor "porque si ven una que no es la del ayuntamiento correspondiente buscan al culpable".

Y te pillan, porque "la gente en Suiza señala a quién ha podido ser" el responsable, por lo que "te echan el ojo encima y es bastante fácil que luego lleguen una multita". Para terminar, ha informado de que, "aunque las emiten los ayuntamientos, se pueden adquirir en cualquier tienda o supermercado". El caso es que "son caras de cojones".

Aunque a algunos les ha parecido buen sistema porque pagas en función de la basura que produces, otros ven el precio de las bolsas excesivo.