El testimonio de esta superviviente de la prostitución que pone los pelos de punta

La escritora y activista abolicionista de la trata de mujeres Amelia Tiganus dejó este miércoles una impactante intervención en la Comisión de políticas de igualdad de género y del colectivo LGTBI que se celebró en las Cortes de la Comunidad Valenciana.

La superviviente de la prostitución contó su caso personal y todo lo que ha tenido que hacer mientras ejercía esta actividad. Su testimonio, compartido en TIkTok por la vicepresidenta de la cámara, Gabriela Bravo, ha puesto la piel de gallina a más de 250.000 personas.

"Voy a cumplir 40 años y hace más de 22 años que me vendieron por 300 euros a un español que llenaba sus burdeles con mujeres de Rumanía, que es mi país de origen. Fui explotada durante cinco años por todo el país", comenzó diciendo.

Tiganus afirmó que ha pasado por más de 40 prostíbulos en toda España y los ha definido como "campos de concentración exclusivos para mujeres empobrecidas".

La activista describió que ahí tienen que estar 24 horas diarias vestida para otros, haciendo fila para todo y siendo utilizadas al antojo del hombre, mientras desde las instituciones no se hace nada para frenarlo.

"Tener que ser manoseadas, babeadas y penetradas, que suden encima gota a gota mientras los proxenetas se lucran, los puteros se divierten y la sociedad mira hacia otro lado con el discurso de que estamos ahí porque queremos", aseguró.

Ella mostró su empatía con aquellas mujeres que estando dentro de la prostitución defienden su trabajo y recordó que a ella también la pasaba: "Yo estuve ahí y también lo creía, porque me habían convencido de que no servía para otra cosa. Sin embargo, cuando salí me costó mucho no hacer caso a esa voz y a esa mirada que me decía que no valía para ser camarera, que solo valía para ser un cuerpo. Pude salir gracias a mujeres y hombres que me ayudaron a devolver mi libertad".

Por ello, acabó defendiendo "una legislación abolicionista porque es la única que nos va a dar los derechos y la dignidad como sociedad". "La prostitución es un fracaso social y no queremos que se nos vea así como país", sentenció.

"Considero que las mujeres no hemos nacido para satisfacer a los hombres y que nunca vamos a conseguir la libertad y emancipación mientras nuestra vida depende del grado de satisfacción que les demos a los hombres. Nunca vamos a conseguir nuestra libertad mientras no esté abolida la prostitución. Los hombres no nos pueden ver como iguales mientras nos pueden cosificar, mercantilizar y explotar a cientos de mujeres al día", remató, dejando sin voz al resto de los parlamentarios.