El vídeo viral de 'Muebles Deli' cambiará la idea que tienes de la canción del verano

Lo avisamos, una vez que veas y escuches el vídeo de Muebles Deli, que se ha hecho viral en las últimas horas, tu perspectiva de lo que es una canción del verano y, posiblemente, de lo que es la estación más calurosa del año, cambiarán por completo. Todo, por una publicación en Facebook inspirada en el fenómeno cinematográfico del año: Barbie.

El estreno de la película de Greta Gerwig, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, ha sacudido la temporada veraniega en los cines y ha conquistado las taquillas de aquellos países en los que se ha estrenado. Gracias, sobre todo a una intensa campaña promocional que ha llegado a cada rincón del planeta, los escaparates de Zara incluidos.

Lo que no se esperaba el equipo de marketing de Barbie es que en La Gineta, una pequeña localidad de Albacete, se estaba orquestando una revolución. También de color rosa, pero con el sello propio de Muebles Deli, un pequeño negocio castellanomanchego que con un videoclip lleno de coreografías contagiosas, dirigido por Raúl Marqueño e inspirado por la canción Barbie Girl, ha conquistado las redes sociales. La grabación del vídeo, por cierto, se logró en un tiempo récord: solo tres horas.

Porque la conexión de Muebles Deli y Barbie pasa por el rosa, un color que ha sido el distintivo de la empresa desde que echó a andar en 2011. Logotipos, fachada, coches de empresa... todo en esta empresa se tiñe de la tonalidad de moda. Sin embargo, el motivo por el que la propietaria del negocio, Adela García, escogió el rosa es otro.

En una entrevista en la Cadena SER, la empresaria ha confesado el motivo: a su hermana le diagnosticaron cáncer cuando estaba organizando la apertura del negocio. "Mi hermana me apoyó un montón para salir adelante con el negocio (...) me miraba tanto en ella y en la fuerza que tenía para seguir adelante (...) si ella puede con todo, como no voy a poder sacar yo un negocio adelante, a pesar de la situación de crisis económica", ha explicado.