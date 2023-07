'Barbie Girl', la canción sobre la "mujer objeto" que triunfa sin sonar en la película 'Barbie'

Barbie es el fenómeno del verano. Más de 774 millones de dólares de recaudación en solo 11 días han marcado todo un hito en la industria del cine, siendo uno de los últimos récords de taquilla y todo apunta a que superará la recaudación de Super Mario en este 2023.

Pero el éxito de la cinta de Greta Gerwig no ha sido solo a nivel cinematográfico, ha habido otros que se han beneficiado en paralelo de la película. Zara lanzó una colección inspirada en los vestidos de Barbie que se agotó en horas con precios entre los 60 y los 90 euros. Primark lanzó otra línea de ropa, aunque con precios más económicos, y Nyx también editó una línea de nueve productos cosméticos inspirados en la muñeca de Mattel.

Además de esto, hay quien está haciendo caja incluso tras haber sido excluida de la película. Se trata del grupo Aqua, en concreto de su canción Barbie Girl, que ha aumentado sus reproducciones en YouTube y redes sociales como Instagram y TikTok desde el estreno de la cinta.

El vídeo original de la canción, subido a la plataforma en 2011, se encuentra en el puesto número 6 del top mundial de vídeos con motivo de la película y acumula 1.271 millones de visualizaciones. Cabe destacar que por cada mil visitas, en función de la monetizacion del vídeo se pueden ganar entre 2 y 28 euros. En TikTok también ha triunfado con 1,4 millones de vídeos con esta canción, teniendo en cuenta que por cada vídeo con la canción el artista se embolsa en torno a 0,27 euros.

Además de la versión original que está haciendo que Aqua vuelva a ganar dinero con este tema 26 años después, también se han lanzado dos nuevas versiones de Barbie Girl que han ayudado a que el grupo danés vuelva a estar de moda sin ni siquiera aparecer en la cinta.

La que sí aparece en la banda sonora es el tema Barbie World, de Nicki Minaj y Ice Spice, que toma la base de la canción del conjunto, aunque aparece muy velada y apenas se escucha el clásico estribillo "I'm a barbie girl in a barbie world". La nueva 'versión' se ha convertido en tendencia en TikTok con más de 884.700 miles de reproducciones.

También se ha publicado con motivo de la cinta un remix de la canción original, este sí más reconocible, a cargo del DJ Tiësto, en el que sí ha colaborado más activamente la banda danesa.

La sátira machista que no forma parte de la BSO

Barbie Girl se convirtió en todo un himno para los millenials y, dado que la cinta está orientada a esta generación, muchos la han echado de menos dentro de la banda sonora, en la que sí participa la versión de Nicki Minaj, la canción Dance the night de Dua Lipa y el tema de Billie Eilish, entre otros.

Según contó la vocalista de Aqua, Lene Nystrøm, en una entrevista con Variety, fue una decisión de la productora y la directora, Greta Gerwig, aunque ellos coinciden con ella y lo habrían visto como algo demasiado "directo".

Sin embargo, se han tomado con humor la decisión. "Deberíamos decir que lo rechazamos. ¡Ryan Gosling no es lo suficientemente bueno!", declaró a la mencionada revista. En su entrevista, Lene Nystrøm señaló que estaban emocionados con la cinta y entendían perfectamente la decisión de no usarla y confirmaban que iban a salir beneficiados igualmente.

El motivo principal de la ausencia no es otro que el conflicto legal que tuvo Mattel con Aqua cuando en los 90 se publicó la canción, ya que la juguetera ha participado mediante la licencia de la cinta. El tema, tal y como ha declarado el grupo en más de una ocasión, era una sátira que criticaba a las "mujeres objeto" de la época.

"Nunca intentamos hacer una canción sexista. Para nosotros era una especie de sátira hacia el tipo de chica como Pamela Anderson, que existía en ese tiempo y que todavía existe. Aun así, me parece que es una canción inocente, si la comparas con otras canciones que andan por ahí", dijo Nystrøm en 2017.

Frases con connotaciones sexuales como "puedes desnudarme en cualquier sitio" o "puedes tocar, puedes jugar, si dices 'soy tuyo para siempre" levantaron ampollas en Mattel, que denunció ante los tribunales un daño a la imagen de la marca Barbie.

Según el grupo danés, su intención no era atacar a la marca sino emplear a la muñeca como un "referente cultural, un concepto". En 2003, el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló en contra del gigante juguetero asegurando que "el uso del copyright no se ve afectado, porque Aqua utiliza la palabra Barbie para transmitir un concepto particular que ellos tienen". Además, añadió que retirar la canción provocaría un conflicto con la libertad de expresión.

Con el revuelo causado con la canción, Aqua decidió darse una pausa voluntaria, entre 2001 y 2008, aunque actualmente continúan en activo con giras por todo el mundo. Y, sobre todo, viviendo el fenómeno Barbie como uno más.