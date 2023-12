Emociona a todos al contar cómo fue "el último regalo" que le hizo su marido con alzhéimer

Una oyente de Hoy Por Hoy, el programa de Cadena Ser presentado por Ángels Barceló, ha llamado este viernes para contar la historia que hay, en su caso, detrás de 'Perfect', una canción del músico Ed Sheeran.

Se llama Begoña y ha contactado con la radio desde Sevilla. "A mi marido y a mí nos encantaba bailar, bailábamos mucho, y bailábamos de todo, pero teníamos un baile que solo podíamos bailar entre nosotros", ha empezado explicando.

En la boda de su hijo, el joven eligió la mencionada canción para "abrir el baile de la fiesta". Tras salir los recién casados y ella "con el padre de la novia", se volvió al lugar en el que estaba su marido, que padece alzhéimer, siendo cuidado por dos personas.

Al ser un día tan especial, quiso bailar también con su pareja: "Le vi con un alzhéimer profundo, pero me dio tanta ternura que pensé, bueno, aunque sea para un par de pasitos, lo saco a bailar".

Y esto fue lo que ocurrió: "Cuando empezamos a bailar, me quedé muerta. Hizo nuestro baile, a pesar de que hacía años que no lo bailábamos. Fue una compenetración tan absoluta que me derrumbé. Me eché a llorar".

Cuando esto pasó, su marido le soltó, de repente, esta frase: "No llores, estoy aquí". En consecuencia al emotivo momento al que nadie daba crédito, "allí todo el mundo se puso a llorar".

Para terminar, se ha emocionado reiterando que "hizo el baile completo", un recuerdo que guardará siempre: "Fue su último regalo, porque nunca más volvió a bailar".