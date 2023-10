En plena boda, el novio saca un papel para leer los votos y lo que pone en mayúsculas arma un lío bestial

Lo que parece una broma en plena boda ha desatado una oleada de comentarios de todo tipo en Twitter. Los protagonistas son una pareja que se está casando y que, cuando toca leer los votos, el novio saca un papel donde se puede leer en mayúsculas un mensaje que muchos no entienden.

El hombre saca del bolsillo de su chaqueta un papel, lo desdobla y justo detrás, en mayúscula y bien claro se lee: "Ayúdenme". Un mensaje que ha hecho enfadar a la novia, que le ha golpeado con el ramo en el brazo con un gesto de desaprobación.

"¿Qué harían ustedes si el día de su boda el man con el que se van a casar saca los votos matrimoniales en una hoja que dice en el revés "ayúdenme" en letras gigantes?", ha escrito una persona en Twitter con el vídeo, publicado originalmente en TikTok.

Como no podía ser de otra forma, esto ha generado una importante polvareda en Twitter, donde muchas personas han criticado la supuesta broma. "Nunca podré entender dónde se supone que está la gracia en las bromas tipo odio a mi mujer y el matrimonio es una cárcel. Nadie os obliga a casaros. Se saca mi futuro marido en plena boda un papel que diga help me para hacerse el "gracioso" y vuelvo a estar soltera", ha señalado otra usuaria en un mensaje que se ha hecho también muy viral.

"La cara de decepción que pone la chica, literalmente con una bromita tonta acaba de arruinar lo que se supone que debería ser uno de los recuerdos más valiosos de sus vidas", ha señalado otra persona.

Otro ha comentado: "Puedo entender (aunque no comparta) esas bromas absurdas en otros contextos, pero ¿En la propia boda? ¿Y ni siquiera en el banquete, sino en la ceremonia? ¿Qué le pasa a esa gente por la cabeza?".