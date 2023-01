El encargado de un restaurante de Londres al que fue Chicote: "Es un fantoche, un cantamañanas"

El youtuber Pablo Cabezali, creador de contenido detrás del canal Cenando Pablo, ha estado en El Metro, un local ubicado en Londres en el que estuvo Alberto Chicote durante el rodaje de Te lo vas a comer dedicado a la comida española que se sirve fuera de España.

En dicho programa, Chicote probó algunos platos típicos españoles que servían en este local y no salió muy contento con la experiencia. "Una fabada, croquetas, berenjenas empanadas, tortilla de patatas... ¡Será por platos! En este vídeo Chicote no encuentra ninguno que realmente sea 'Spanish food': "¡La madre que me parió!", se puede leer en la web de laSexta sobre la visita del cocinero a este negocio.

Ahora, Cabezali ha visitado este negocio y ha probado alguno de los platos que ahí sirven. El creador de contenido ha salido más o menos igual de contento que Chicote en el programa de laSexta y no ha salvado ninguno de los platos que ha probado. "Cualquier persona en su casa comer mejor de lo que yo he comido aquí", ha afirmado Cenando con Pablo.

Cuando ha terminado de comer le ha preguntado a uno de los encargados por la visita de Chicote, que se ha despachado con ganas contra el mediático cocinero de Atresmedia. "Aquí estuvo Alberto Chicote hace un tiempo, ¿no?", le ha preguntado Cabezali. "¿El payaso? Sí", ha dicho para sorpresa del foodie.

Ha dicho el hostelero que él no estaba y que si él hubiese estado no se hubiese sentado a comer "porque para filmar hay que pedir permiso". "Para grabar en un sitio privado, porque esto es un sitio privado, tiene que pedir permiso y se le denegó el permiso. Ya sabemos que es un fantoche, un cantamañanas", ha afirmado el hostelero.

Ha señalado que Chicote preguntó si podía grabar y le dijeron que no "pero aún así vino". "La suerte que tuvo que yo no estaba aquí, sino ni come ni nada. Lo hubiera echado. Es una persona que no va a favor de nada, va a hacer gilipolleces. Tonterías. Que ni siquiera sabe cocinar para decir que esto se hace así. Si supiera cocinar, tuviera Estrella Michelín, sabría de lo que habla. [...] Es como si yo voy a un sitio de moda y digo 'este pantalón está mal doblado'".