Enseña el WhatsApp que su hija le ha enviado para evitar seguir castigada y acaba arrasando al fijarse en este detalle

La usuaria de Twitter @rareeleven ha logrado que uno de sus mensajes se haya hecho muy viral en las últimas horas en la red social tras enseñar el conversación que mantenido con su hija tras intentar evitar seguir castigada durante el fin de semana.

La protagonista se llama Marta y ha detallado en el tuit que su hija está "castigada este fin de semana porque me la lió bastante hace unos días" y no ha dudado en resaltar que "me acaba de escribir esto". "No he podido evitar responderle", ha añadido.

En la conversación, la pequeña ha escrito cinco mensajes seguidos, tratando de lograr su objetivo, librarse del castigo. "Mamá. E sacado un 9,25 en inglés. :). Creo que me merezco salir, aunque sea hoy. Me lo he ganado", ha defendido.

Marta no ha dudado en celebrar la buena nota y lo primero que soltó fue "ostras". Justo antes de que su hija asegurara que "mami me lo merezco".

Pero tras ello, y 25 minutos después de su primera respuesta, la madre ha vuelto a poner un nuevo mensaje, pero esta vez resaltando un importante detalle. "Lengua vas a suspender", ha ironizado, tras fijarse en que le faltaba la letra 'h' en el "e sacado".

Una conversación que se ha hecho muy viral, con más de 2.400 me gusta y que Marta ha terminado alargando mostrando el desenlace.

"Así terminó la cosa.. Le puse una captura de por qué le decía eso, que capaz era de no saber por qué", ha explicado en la red social, junto a otra captura en la que muestra que, finalmente, le acabó diciendo que "el domingo ya veremos".

Cientos de usuarios no han dudado en comentar la llamativa conversación que madre e hija han mantenido:

