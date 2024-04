Entra en un Mercadona de Canarias y alucina por los productos que no hay en el de su ciudad

La creadora de contenido en redes sociales conocida como @lanenahbrugal ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok en el que muestra varios productos del Mercadona de Tenerife (Islas Canarias) que no hay en el de Alicante (Comunidad Valenciana).

"Hemos entrado por curiosidad y me he fijado en que esto (un paquete de barritas de chocolate 'Ambrosías Tirma' no está en mi Mercadona", ha expreado al inicio del vídeo, que ha acumulado más de 800.000 visualizaciones y casi 50.000 'me gusta'.

Algo que también le ha sorprendido es una bolsa de patatillas con aceite de oliva y sal de la marca 'Hacendado', cuya bolsa destaca por el color blanco y rosa. "Y no pone nada de que sea una novedad", ha matizado.

Ni las patatillas 'Pringles' sabor Paprika ni varios de los surtidos de snacks que ha enseñado en las estanterías. "Juan Roig, me vas poniendo una de estas", ha expresado sobre el pack de cervezas de la marca 'Dorada'. También le ha pedido que le traiga tabletas de chocolate de la marca 'Candelabria'.

El 'review' ha generado más de 670 comentarios en los que, por una parte, los canarios han ironizado con que lo ven "todo normal". Por otro lado, se han preguntado por qué no ponen en todos los Mercadona los mismos productos, a lo que han contestado que sería por temas de "Logquística".