De entregar un móvil a una abuela a acabar comiendo croquetas: el vídeo que está arrasando en Tik Tok

Ser un técnico informático, ir a repartir un pedido a una persona mayor y acabar comiendo croquetas y un pincho de tortilla de patatas. Eso es lo que le pasó a un joven que llevó un móvil a una abuela sin ser consciente de lo que le esperaba.

"Llegué a casa de mi abuela y me encontré al técnico comiendo croquetas. Esto fue lo que me encontré en la cámara de vigilancia", dice el autor de la grabación, mientras muestra cómo fue el proceso desde que entró hasta que se fue.

Cuando le entrega el pedido, la mujer le pide que le explique el funcionamiento del teléfono y le ayude a configurarlo. Aunque le dice que tiene prisa, acepta y decide a ayudarla.

Aquí todo cambia, ya que la compradora le dice que se siente y que le va a sacar algo de comer porque lo ve "muy flacucho". Por ello, le trae unas patatas fritas y le pide que coma. Ante el rechazo, la mujer decide cambiar su estrategia: "Bueno si no te gustan tengo unas croquetas que me quedaron y están buenísimas".

El técnico en este momento solo puede alucinar. "No, pero croquetas no. Si vengo desayunado, señora, de verdad no se preocupe", le comenta, mientras niega con la cabeza ante la situación que está viviendo.

"De verdad que estoy en medio de un reparto y tengo que acabar rápido, se lo intento configurar rápido", insiste.

Sin embargo, aún quedaba lo mejor. Cuando él le dice que ya está y que en dos minutos ha terminado, aparece la mujer con un tortilla de patata. "¿Pero qué le voy a decir, qué le voy a decir?", se resigna el joven.

El vídeo publicado por Cabronazi se ha hecho viral y lleva más de dos millones de reproducciones en la red social.