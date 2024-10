Parodia la actitud de una trabajadora de Recursos humanos y arrasa en redes

La creadora de contenido Carmen Merina, más conocida como @rayomcqueer_, ha subido un vídeo de humor a su cuenta de TikTok parodiando ser una empleada del departamento de Recursos humanos de una empresa.

En el vídeo, el cual ha alcanzado ya las 260.000 visualizaciones y 26.000 me gustas en tan solo 24 horas, la tiktoker ha caricaturizado una situación en la que llama a un trabajador al que se le acaba de morir su padre.

"Hola Jorge, ¿qué tal? Soy Paula, de Recursos humanos. Escúchame una cosita, ¿por qué no has venido al trabajo hoy, cariño? ¡Ay va! Pues lo siento mucho por tu padre. Bueno, por tu padre no, porque ya no está entre nosotros, claro jaja", ha empezado la influencer.

Así, ha ido retratando de forma divertida durante el minuto y medio de vídeo la actitud de una trabajadora del departamento de Recursos humanos pasivo agresiva y muy poco empática, un cliché que ha hecho estallar en risas a los usuarios de la red social.

Lo más curioso no ha sido sólo la buena acogida de la escena humorística, sino la cantidad de comentarios en los que algunas personas han relatado historias semejantes a la de la parodia.

"Yo llamé al trabajo diciendo que mi madre estaba en coma y me dijo la encargada: ¿entonces entiendo que no vas a venir a trabajar hoy?"; "A mí no querían darme los días que me tocaban cuando faltó mi abuela porque yo no podía estar tan mal si ella vivía en otro país", han contado algunos usuarios.

"Mi padre falleció durante la Filomena y tuvimos que velarlo tres días, me echaron del trabajo porque el día que lo velamos y lo enterramos no quise ir al centro médico a por un justificante", ha comentado otro, demostrando así que hay veces que la realidad supera a la ficción.