Se enzarzan por Vinicius en 'El Chiringuito' y Juanma Rodríguez acaba diciendo a quién vota

Encontronazo en El Chiringuito, el programa de Josep Pedrerol en Mega, a cuenta de toda la polémica que rodea a Vinicius y al Real Madrid desde que el pasado domingo en el campo del Valencia un grupo de aficionados llamase "mono" al jugador.

El periodista Juanma Rodríguez se ha enzarzado con Jota Jordi, al que le ha dicho que "no quiere solucionar esto" porque "lo mezcla todo". El tertuliano catalán ha afirmado que este tema "no es para hacer bromitas" porque es "delicado" a lo que Rodríguez le ha instado a leer sus propios tuits.

"A ti te hará mucha gracia que te llamen racista, a mí no me hace gracia", ha dicho Jota Jordi. En ese momento Juanma Rodríguez ha intervenido para decir: "A mí me lo llevan... yo voto a Vox, yo lo tengo asumido eso Jota Jordi. Claro, pero qué me estás contando. Bienvenido al club".

"Por favor, no vamos a influir en la campaña", ha dicho Pedrerol.